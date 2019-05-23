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Последний звонок прозвенел для 15 тысяч старшеклассников Перми

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последний звонок

Последний звонок прозвенел сразу для 15 тысяч 11- и 9-классников Перми. После торжественных линеек праздник продолжился в Парке Горького. В учебных заведениях тем временем начали готовиться к ремонтам.

Школьный вальс погружает в воспоминания. Вот они - на этих фотографиях. Девятиклассница КсенияКулинич, ученица средней общеобразовательной школы №30 г.Пермидействительно прощается со школой - девушка уже определилась с призванием и в сентябре сделает первый шаг к профессии экономиста.

Учителей, родителей и самих ребят поздравил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Ждём вас в нашем городе во взрослой жизни. С праздником!".

Девятиклассники, которые решат продолжить учиться в родной школе, окажутся в незнакомых стенах: откроет двери капитально отремонтированный корпус на 800 мест. С современным оборудованием, стадионом и совершенно новой образовательной концепцией.

Сергей Веснин, директор средней общеобразовательной школы №30 г.Перми: "Это школа экспериментальных технологий. Основное направление – сделать так, чтобы дети остались в городе, получили максимально качественное образование и смогли прийти на пермские предприятия".

школа

Сейчас в здании уже идёт внутренняя отделка, снаружи - благоустройство и строительство стадиона. С 2015 года большой школьный капремонт - третий в городе. Также за это время появились 4 новые школы.

Дмитрий Самойлов, глава г.Перми: "Сегодня мы благодаря национальному проекту «Образование», благодаря софинансированию из краевого бюджета можем себе позволить запланировать строительство семи новых школьных зданий: 93-й школы, Юнг Прикамья, это Кировский район, третья гимназия - Орджоникидзевский, новый корпус 17-й гимназии".

Последний звонок - небольшая передышка перед экзаменами. Черпать энергию сотни пермских выпускников отправились в Парк Горького. Праздник в формате оупен-эйр, фотозона, танцы и конкурсы.

Для 10 тысяч ребят, которые закончили девятый класс, «последний звонок» может прозвучать ещё раз, а вот для 5 тысяч одиннадцатиклассников этот день точно не повторится.


Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 23.05.2019 в 10:50 в рубрике - Вести Пермь

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