В повестке законодателей - около 40 вопросов

В Законодательном Собрании очередное пленарное заседание. На повестке - почти 40 вопросов, главные из которых - это анализ исполнения бюджета за прошлый год и внесение поправок в текущие расходы. В частности, планируется выделить дополнительное финансирование на строительство дорог, доступность сотовой связи, социальную политику, а также деньги для государственных программ «Спортивное Прикамье» и «Образование и молодежная политика». Доходы и расходы предлагается увеличить на 102 миллиона 300 тысяч рублей.

Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: «В частности, речь идет о реализации проекта «Мы выбираем спорт!», замене футбольного поля стадиона «Звезда» и строительстве дополнительных спортивных площадок. По линии образования внесено предложение о приобретении автотранспорта для перевозки школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Кроме того, предусматривается выделение гранта Пермскому национальному исследовательскому политехническому университету на реализацию программы развития по повышению международной конкурентоспособности».