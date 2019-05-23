В повестке законодателей - около 40 вопросов
В Законодательном Собрании очередное пленарное заседание. На повестке - почти 40 вопросов, главные из которых - это анализ исполнения бюджета за прошлый год и внесение поправок в текущие расходы. В частности, планируется выделить дополнительное финансирование на строительство дорог, доступность сотовой связи, социальную политику, а также деньги для государственных программ «Спортивное Прикамье» и «Образование и молодежная политика». Доходы и расходы предлагается увеличить на 102 миллиона 300 тысяч рублей.
Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: «В частности, речь идет о реализации проекта «Мы выбираем спорт!», замене футбольного поля стадиона «Звезда» и строительстве дополнительных спортивных площадок. По линии образования внесено предложение о приобретении автотранспорта для перевозки школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Кроме того, предусматривается выделение гранта Пермскому национальному исследовательскому политехническому университету на реализацию программы развития по повышению международной конкурентоспособности».
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