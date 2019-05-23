Работа на теплосетях ведется круглосуточно
К Дню города энергетики должны закончить очередной этап реконструкции на тепловых сетях. Сейчас активно ведутся работы на двух участках: пересечение Комсомольского проспекта с улицей Луначарского, здесь укладывают 864 метра новой трубы, и на перекрестке Ленина и Газеты «Звезда», где идет замена теплосети с увеличением диаметра до 500 мм. Работы ведутся круглосуточно, но для того, чтобы полностью не перекрывать дорожное движение в центре города, существенную часть манипуляций стараются проводить в ночное время.
Валерий Трезвинов, сотрудник теплосетевой организации: "В ночь мы работаем, потому что приходится перекрывать движение, в день его перекрывать нельзя, работаем на благо общества, чтобы люди могли спокойно производить переезды, к школам, учебным заведениям. Поэтому приходится в ночь работать».
Тепловые сети в центре города прокладывались еще в 60-е годы прошлого века, и сегодня основная магистраль требует ремонта. Это необходимо в первую очередь для поддержания надежности теплоснабжения. Достаточно сказать, что от одной трубы зависит безопасность и комфорт 200 тысяч жителей Перми. В целом на реконструкцию теплосетей «Т Плюс» в этом году планирует потратить 600 миллионов рублей.
Максим Рябенко, технический директор - главный инженер «Пермской сетевой компании»: "У нас сезон достаточно короткий, тем более в Пермском крае лето не такое длинное и поэтому нам приходится работать в сжатые сроки. Безусловно, Пермь достаточно большой город, сеть разветвленная, и конечно же надежность теплоснабжения - это ключевая задача теплоснабжающей организации».
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