Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Посетителей «Колизей-Синема» эвакуировали по плану

Работа на теплосетях ведется круглосуточно →

Сквер Розалии Землячки отремонтировали по гарантии

смотреть видео

сквер Розалии Землячки

Сквер имени Розалии Землячки в Мотовилихинском районе Перми отремонтировали по гарантии. Большая реконструкция закончилась еще в прошлом году, однако за зиму вскрылись недоделки. Сейчас подрядчик все исправил. 

На месте старых тополей в сквере имени Розалии Землячки уже зацвели яблони - после реконструкции здесь высадили 1200 деревьев и кустарников. Сегодня подрядчики взялись за газон - так сказать последние штрихи - для этого подготовили почти сотню мешков с семенами.

В апреле подрядчика, занимавшегося реконструкцией сквера имени Розалии Землячки, вызвали на объект депутаты Пермской городской Думы. Главным образом, чтобы призвать к ответу. Гарантийный ремонт здесь понадобился спустя всего одну зиму после сдачи.

Как только установилась хорошая погода тротуарную плитку переложили, покосившиеся светильники поправили. Нареканий от жителей сквер теперь не получает, эмоции только положительные.

Гарантийные обязательства подрядчик будет нести 5 лет. Ответственные за благоустройство в районе усилят контроль за работой подрядчиков, в том числе и за достойным содержанием сквера Землячки.

На карте Перми сквер имени Розалии Землячки появился в начале 50-х годов на месте бывшего гаража аэродрома. Фонтан в центре украсили чугунными львиными мордами, они же встречают посетителей и сегодня. В прошлом году провели техническое открытие, в этом ожидается торжественное – дата уже известна - первый день лета.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 23.05.2019 в 09:33 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Посетителей «Колизей-Синема» эвакуировали по плану

В Перми горели шпалы

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 22.05.19

До Березников и обратно: работники связи отправились в автопробег

Водоворот событий: Дягилевский фестиваль продолжается

Ночью полностью перекроют движение по Чусовскому мосту

Оцепление вокруг ТРК «Колизей Синема» снято

Операция «Сигнал» выявит «слепых и глухих» водителей

Старшеклассники прощаются со школой

«ГалоПолимер» - предприятие, на котором престижно работать


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Посетителей «Колизей-Синема» эвакуировали по плану

Работа на теплосетях ведется круглосуточно →

Обратите внимание

в Перми

Работа на теплосетях ведется круглосуточно

Чтобы полностью не перекрывать движение в центре, существенную часть манипуляций стараются проводить в ночное время.
23.05.2019 в 09:57

Метки: в Перми, Общество, Реклама

Сквер Розалии Землячки отремонтировали по гарантии

Большая реконструкция закончилась еще в прошлом году, однако за зиму вскрылись недоделки.
23.05.2019 в 09:33

Метки: в Перми, Общество

Посетителей «Колизей-Синема» эвакуировали по плану

В магазине заявили, что это была плановая проверка.
23.05.2019 в 09:07

Метки: в Перми, Общество

В Перми горели шпалы

В ликвидации огня приняли участие 55 человек и 16 единиц техники.
23.05.2019 в 08:40

Метки: в Перми, Происшествия

До Березников и обратно: работники связи отправились в автопробег

В каких уголках Прикамья до сих пор плохо работает мобильный телефон и нет Интернета?
22.05.2019 в 19:19

Метки: в Перми, в Пермском крае

В России

На «Сибур-Химпром» будут производить экологичный и прочный пластификатор

Инвестиции в проект составили почти 7 млрд рублей. Для России это очередной проект по импортозамещению в нефтехимической отрасли.
22.05.2019 в 09:46

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика

Изюминка Дягилевского фестиваля-2019 - «очень много Теодора Курентзиса»

Открылся Дягилевский фестиваль - 2019. На ближайшие 11 дней город превратится в одну большую концертную площадку, настоящее место силы.
21.05.2019 в 17:23

Метки: в Перми, Культура, В России

В Перми задержан подросток из Курганской области, задушивший дедушку

Убийство юноша совершил 1 мая, после чего ударился в бега
21.05.2019 в 15:57

Метки: В России, в Перми, Преступления

Пермский край с рабочим визитом посетит Дмитрий Козак

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак проведет ряд совещаний в Перми и Березниках.
21.05.2019 в 13:03

Метки: В России, в Перми, Власть

«Российский Азимут» собрал ориентировщиков Прикамья

В Пермском крае к большим российским соревнованиям присоединились около 5 тысяч человек.
20.05.2019 в 17:59

Метки: в Перми, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Работа на теплосетях ведется круглосуточноРабота на теплосетях ведется круглосуточно

Сквер Розалии Землячки отремонтировали по гарантииСквер Розалии Землячки отремонтировали по гарантии

Посетителей «Колизей-Синема» эвакуировали по плануПосетителей «Колизей-Синема» эвакуировали по плану

В Перми горели шпалыВ Перми горели шпалы

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 22.05.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 22.05.19

До Березников и обратно: работники связи отправились в автопробегДо Березников и обратно: работники связи отправились в автопробег

В Перми водитель, скрываясь от ДПС, протаранил 7 машинВ Перми водитель, скрываясь от ДПС, протаранил 7 машин

Портал «Управляем вместе» реально работаетПортал «Управляем вместе» реально работает

Генпродюсер Дягилевского фестиваля Марк де Мони станет гостем эфира на «Вести FM»Генпродюсер Дягилевского фестиваля Марк де Мони станет гостем эфира на «Вести FM»

Водоворот событий: Дягилевский фестиваль продолжаетсяВодоворот событий: Дягилевский фестиваль продолжается

Качество дорожных работ - под пристальным контролемКачество дорожных работ - под пристальным контролем

В Перми прошли Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтенияВ Перми прошли Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения

Ночью полностью перекроют движение по Чусовскому мостуНочью полностью перекроют движение по Чусовскому мосту

Оцепление вокруг ТРК «Колизей Синема» снятоОцепление вокруг ТРК «Колизей Синема» снято

В Прикамье полицейские нашли детей, сбежавших из домаВ Прикамье полицейские нашли детей, сбежавших из дома

Операция «Сигнал» выявит «слепых и глухих» водителейОперация «Сигнал» выявит «слепых и глухих» водителей

Старшеклассники прощаются со школойСтаршеклассники прощаются со школой

«ГалоПолимер» - предприятие, на котором престижно работать«ГалоПолимер» - предприятие, на котором престижно работать

Погоня за нарушителем закончилась ДТП с переворотомПогоня за нарушителем закончилась ДТП с переворотом

23 мая в Перми откроется Большая книжная ярмарка23 мая в Перми откроется Большая книжная ярмарка

Арнольд Райник отмечает юбилейАрнольд Райник отмечает юбилей

В приемной Президента РФ в Пермском крае пройдет «прямая линия» по летнему детскому отдыхуВ приемной Президента РФ в Пермском крае пройдет «прямая линия» по летнему детскому отдыху

Просроченные продукты, овощи с плесенью. Прокуратура проверила, как кормят детей в детсадах, школах и больницах ПрикамьяПросроченные продукты, овощи с плесенью. Прокуратура проверила, как кормят детей в детсадах, школах и больницах Прикамья

Последний звонок как передышка перед ЕГЭПоследний звонок как передышка перед ЕГЭ

Как зарегистрировать садовый или жилой дом?Как зарегистрировать садовый или жилой дом?

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную