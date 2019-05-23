Сквер Розалии Землячки отремонтировали по гарантии

Сквер имени Розалии Землячки в Мотовилихинском районе Перми отремонтировали по гарантии. Большая реконструкция закончилась еще в прошлом году, однако за зиму вскрылись недоделки. Сейчас подрядчик все исправил.

На месте старых тополей в сквере имени Розалии Землячки уже зацвели яблони - после реконструкции здесь высадили 1200 деревьев и кустарников. Сегодня подрядчики взялись за газон - так сказать последние штрихи - для этого подготовили почти сотню мешков с семенами.

В апреле подрядчика, занимавшегося реконструкцией сквера имени Розалии Землячки, вызвали на объект депутаты Пермской городской Думы. Главным образом, чтобы призвать к ответу. Гарантийный ремонт здесь понадобился спустя всего одну зиму после сдачи.

Как только установилась хорошая погода тротуарную плитку переложили, покосившиеся светильники поправили. Нареканий от жителей сквер теперь не получает, эмоции только положительные.

Гарантийные обязательства подрядчик будет нести 5 лет. Ответственные за благоустройство в районе усилят контроль за работой подрядчиков, в том числе и за достойным содержанием сквера Землячки.

На карте Перми сквер имени Розалии Землячки появился в начале 50-х годов на месте бывшего гаража аэродрома. Фонтан в центре украсили чугунными львиными мордами, они же встречают посетителей и сегодня. В прошлом году провели техническое открытие, в этом ожидается торжественное – дата уже известна - первый день лета.