Посетителей «Колизей-Синема» эвакуировали по плану

Стала известна причина, из-за чего эвакуировали всех сотрудников и посетителей торгового центра "Колизей-Синема". Очевидцы сообщили, что сработала пожарная сигнализация, людей попросили покинуть помещение. После этого приехали специальные службы и здание оцепили. Чуть позже в магазине заявили, что это была плановая проверка.