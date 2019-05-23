В Перми горели шпалы
Накануне большой пожар около четырех часов дня случился на улице Промышленной в Перми. Здесь загорелись шпалы. Дым был виден за несколько километров. Все произошло на территории одного из заводов, рядом с ТЭЦ № 9 и недалеко от нефтеперерабатывающего производства. В ликвидации огня приняли участие 55 человек и 16 единиц техники. В итоге, пламя удалось потушить. Обошлось без пострадавших.
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