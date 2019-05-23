Научные нивы студентов-арариев
В Пермском аграрно-технологическом университете им. академика Д.Н. Прянишникова прошло награждение всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов из вузов Министерства сельского хозяйства. Кто занял первое место?
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