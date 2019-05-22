«Вести Пермь» - вечерний выпуск 22.05.19
Вечерний выпуск «Вести Пермь» - главные информационные итоги сегодняшнего дня. Основные темы:
- Последний звонок для 15 тысяч школьников. Как прошли выпускные в Перми?
- Всем покинуть помещение. Из-за чего сегодня эвакуировали «Коллизей-Синема» и что горело на ул. Промышленной?
- Дачников больше нет – есть только садоводы и огородники. Что изменилось для них в законе и будет ли продлена дачная амнистия?
- Имя ей – АК59. Какие цели ставит перед собой новая молодежная хоккейная команда Прикамья?
- Роботанцы. Пермского промобота научили двигаться под музыку.
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