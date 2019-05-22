До Березников и обратно: работники связи отправились в автопробег
Из Перми до Березников и обратно стартовал ежегодный автопробег работников связи. Проходит он не только как дань традиции, но и с целью проверить, в каких уголках Прикамья плохо работает мобильный телефон и нет Интернета. Из долгого пути - репортаж Марины Печеновой.
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