До Березников и обратно: работники связи отправились в автопробег

Из Перми до Березников и обратно стартовал ежегодный автопробег работников связи. Проходит он не только как дань традиции, но и с целью проверить, в каких уголках Прикамья плохо работает мобильный телефон и нет Интернета. Из долгого пути - репортаж Марины Печеновой.