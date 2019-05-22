Водоворот событий: Дягилевский фестиваль продолжается

Часть мероприятий Дягилевского фестиваля, причем довольно внушительную, можно посетить совершенно бесплатно. 4 цеха завода имени Шпагина отданы специально для этого. Причем, там же можно смотреть и прямые трансляции с концертов и спектаклей.

В этом году Фестивальный клуб расположился на территории завода имени Шпагина. Здесь параллельно может проходить несколько мастер-классов.

Сесиль Лартиго привезла в Пермь уникальный инструмент - Волны Мартено, это одноголосный электронный музыкальный инструмент с семиоктавной клавиатурой фортепианного типа, а также с нитью и кольцом, надеваемым на указательный палец руки исполнителя.

Мастер-классы задействовали практически все бывшие цеха завода им. Шпагина. Например, дети смогли посетить мастер-класс по изготовлению вееров. На выбор предлагалось сделать японский или классический испанский веер.

Те, кто не хочет сидеть в душных помещениях, может в хорошую погоду прогуляться по территории. Территория большая, можно передвигаться на электрических самокатах.

В Перми появилась своя Красная площадь - на территории завода им. Шпагина. Так ее назвали организаторы - на одном пятачке расположилось больше всего зданий красного цвета, в них будут проходить мероприятия Дягилевского фестиваля.

На сегодняшний вечер запланированы следующие мероприятия - мастер-класс "Аргентинское танго", мероприятие для детей "Сказка, приходи!", интеллектуальная игра для подростков и даже показ диафильмов. Подробности - на официальном сайте Дягилевского фестиваля.