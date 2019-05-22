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← Оцепление вокруг ТРК «Колизей Синема» снято

Ночью полностью перекроют движение по Чусовскому мосту

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МОСТ

Ночью со среды на четверг с 12 до 4 утра полностью перекроют движение по Чусовскому мосту. Это связано с продолжением ремонта. По данным регионального министерства транспорта, к концу этой недели из 16 аварийных участков отремонтируют уже 8. Срок окончания работ - 28 июня. В течение этого времени движение по мосту будет полностью перекрываться один раз каждую неделю в ночь со среды на четверг. Единственное исключение сделают 12 июня. В будни ремонт проводится только на одной полосе, вводится реверсивное движение. В выходные проезд свободен полностью.  

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 22.05.2019 в 16:45 в рубрике - Вести Пермь

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← Оцепление вокруг ТРК «Колизей Синема» снято

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