Оцепление вокруг ТРК «Колизей Синема» снято

Оцепление вокруг ТРК "Колизей Синема" в Перми снято, сообщают очевидцы. Они же ранее выложили в Сеть видео эвакуации посетителей. Как пишет один из пользователей, пожарная сирена была включена вручную, так как необходимо было вывести людей из центра. На одном из этажей, как говорит очевидец событий, нашли подозрительную сумку. В МЧС и полиции "Вестям" прокомментировать произошедшее не смогли.