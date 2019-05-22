Оцепление вокруг ТРК «Колизей Синема» снято
Оцепление вокруг ТРК "Колизей Синема" в Перми снято, сообщают очевидцы. Они же ранее выложили в Сеть видео эвакуации посетителей. Как пишет один из пользователей, пожарная сирена была включена вручную, так как необходимо было вывести людей из центра. На одном из этажей, как говорит очевидец событий, нашли подозрительную сумку. В МЧС и полиции "Вестям" прокомментировать произошедшее не смогли.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Операция «Сигнал» выявит «слепых и глухих» водителей
Старшеклассники прощаются со школой
«ГалоПолимер» - предприятие, на котором престижно работать
Погоня за нарушителем закончилась ДТП с переворотом
Арнольд Райник отмечает юбилей
Последний звонок как передышка перед ЕГЭ
Как зарегистрировать садовый или жилой дом?
Жестокие кадры. Подростки избили сверстника-инвалида
«Шашлык, ты куда бежишь?»
Могилы затопило: на Северном кладбище обустраивают дренажную систему
Добавить комментарий: