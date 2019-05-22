Операция «Сигнал» выявит «слепых и глухих» водителей

В Перми проходит оперативное мероприятие "Сигнал". Совместно его проводят пожарные и инспекторы ГИБДД. Последние едут за машиной огнеборцев, у которой работают проблесковые маячки и сирена, и следят, все ли пропускают пожарных. Тех, кто не хочет уступить дорогу, штрафуют на месте.

Когда где-то ЧП, не минуты, а секунды решают, поэтому так важно пропустить машину со спецсигналом, в данном случае это пожарная. Сам рейд направлен на снижение аварийности и дисициплинирования водителей.

Всё как в жизни - экипаж выезжает на условный вызов, включает проблесковые маячки и сирену. Экипаж дорожной полиции следует позади, чтобы остановить нарушителя, выписать штраф или ограничиться выговором.

Маршрут произвольный, предпочтительно большие магистрали со сложными перекрестками, где нужно проехать быстро и избежать создания аварийной ситуации. Но как ни странно, на перекрестках ул. Екатерининской с Комсомольским проспектом и ул. Попова всё прошло гладко, а вот на перекрестке ул.Монастырской с улицей 25 октября пришлось протискиваться из-за парковочных карманов.

На пересечении Петропавловской и Попова небольшой затор. Белая отечественная лекговушка остается на месте. Еще раз сигнал. Движения нет - время потеряно. Водителя останавливают. На вопрос инспектора, почему не пропустил, ответ: растерялся. Теперь мужчине грозит штраф 500 рублей или лишение прав до 3 месяцев.

Подобные проверки проходят во всех районах города. Пока что в Кировском водители наименее внимательные. Спецтехнику проигнорировали за час три раза. И это уже немало.

В центре города водители пропускали пожарную машину, но раз на раз не приходится. Все зависит от трафика, времени суток и от вежливости водителей. Помните - маленький маневр может спасти чью-то жизнь.