Старшеклассники прощаются со школой

Мероприятия, посвященные Последнему звонку в школах и лицеях Перми, в самом разгаре.

В три часа дня общегородской праздник начался на главной площади парка имени Горького. Это традиционное место сбора выпускников.

Особая линейка получилась сегодня в школе №30, в микрорайоне Вышка-2. Там ребят напутственным словом провожали не только учителя, но и глава Перми Дмитрий Самойлов. Подробности у Ларисы Стрельниковой.