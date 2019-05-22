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Старшеклассники прощаются со школой
Мероприятия, посвященные Последнему звонку в школах и лицеях Перми, в самом разгаре.
В три часа дня общегородской праздник начался на главной площади парка имени Горького. Это традиционное место сбора выпускников.
Особая линейка получилась сегодня в школе №30, в микрорайоне Вышка-2. Там ребят напутственным словом провожали не только учителя, но и глава Перми Дмитрий Самойлов. Подробности у Ларисы Стрельниковой.
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