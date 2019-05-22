«ГалоПолимер» - предприятие, на котором престижно работать

Пермское предприятие "ГалоПолимер" получило награду в конкурсе, который прошел под эгидой Министерства промышленности и торговли России. Производство стало лучшим в номинации «Динамично развивающейся экспортер». Что это значит и почему здесь престижно работать?

Заключительные занятия в стенах химико-технологического техникума перед каникулами и скоро вновь на практику. Уже преддипломную. Свои навыки лаборантов Виталий и Антон приобретали на предприятии «ГолоПолимер».

Антон Черепанов, студент ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум»: "Довольно приятный коллектив, хорошее и современное оборудование".

Александр этот же техникум закончил не так давно. После практики решил остаться и работать параллельно с учебой. Начинал с аппаратчика и уже дорос до начальниа производства. Молодому человеку понравились и статус предприятия, и условия труда.

Александр Ширинкин, начальник производства хладона АО «ГалоПолимер Пермь»: "Повышение зарплаты уже в этом году дважды. Один раз уже было, второй обещают. Премией не обижают. Главное - выполнять должностные обязанности, и все получится".

Энтузиазм и стремление здесь поощряют. Работникам предоставляют полный соцпакет. Это добровольное медицинское страхование, оздоровление, материальная помощь к отпуску и по особым случаям, повышение квалификации, компенсация оплаты питания. Здесь работают и жители других городов Прикамья, ведь тут есть программа и по компенсации ипотечных кредитов. Засчет предприятия можно получить даже высшее образование. Не забывают и о корпоративном досуге.

В копилке предприятия немало трофеев. Среди них не только физкультурные, но и интеллектуальные. Например, кубок за первое место в соревнованиях по шахматам.

Недавно предприятие завоевало еще одну победу - в номинации «Динамично развивающейся экспортер» в рамках конкурса, который проводили под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ.

Максим Шайбаков, генеральный директор АО «ГалоПолимер Пермь»: "Наша компания входит в число мировых лидеров по производству вторполимерной продукции. А если говорить про внутренний рынок, мы являемся, по сути, единственным предприятием на территории РФ, кто занимается выпуском хладонов и фторопластов".