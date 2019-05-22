Погоня за нарушителем закончилась ДТП с переворотом

Пользователи социальных сетей публикуют фото перевернутого авто и сообщают, что это итог полицейской погони за нарушителем. Якобы водитель был пьян. ЧП произошло в микрорайоне Нагорный в Перми. Очевидцы говорят о трех экипажах ДПС, которые пытались остановить машину лихача. В итоге тот не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и перевернулся. О состоянии здоровья водителя не сообщается. В ГИБДД официальной информации предоставить пока не смогли, сославшись на проводимую проверку.