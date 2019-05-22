Арнольд Райник отмечает юбилей

Свой юбилей празднует Арнольд Райник. Основатель танцевальной династии родился в селе Коркино Челябинской области. Как ни странно, танцевать он начал после того, как сломал ногу. Ему к тому времени было уже 26 лет. Почти 30 лет назад именно с его подачи в Перми появился первый театр немецкого танца «Ляллен», который стал лауреатом множества престижных конкурсов России. Сейчас в коллективе занимается более 200 детей начиная с 3-х лет. Малыши здесь не только учатся танцевать, но и петь. Свои 70 лет Арнольд Сергеевич отметил большим юбилейным концертом в Пермском театре кукол. Программу составили танцевальные номера на музыку и стихи, которые написал пермский хореограф сам.