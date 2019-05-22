Последний звонок как передышка перед ЕГЭ

В Перми настала пора последних звонков. Для выпускников проводятся торжественные линейки, посвященные окончанию школы. В этом году в краевой столице 9-й класс заканчивают 10 тысяч ребят, а 11-й - 5 тысяч, об этом сообщает городской департамент образования. В мэрии напоминают, что в день «последних звонков» в Перми полностью запрещена торговля алкоголем. Нарушителям грозит штраф. Что касается выпускников, то им праздновать особо некогда. У пермских девятиклассников первый аттестационный экзамен назначен уже на пятницу, а ребята из 11-х классов приступят к сдаче ЕГЭ в понедельник 27 мая, часть из них будет проходить испытания по географии или литературе.