Как зарегистрировать садовый или жилой дом?
Кадастровая палата Пермского края проводит горячую линию, призванную ответить на вопрос - Как зарегистрировать садовый или жилой дом? В этом вопросе масса нововведений. Корреспондент Максим Пеккер присоединился к эфиру.
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