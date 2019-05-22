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Кадастровая палата Пермского края проводит горячую линию, призванную ответить на вопрос - Как зарегистрировать садовый или жилой дом? В этом вопросе масса нововведений. Корреспондент Максим Пеккер присоединился к эфиру.

Метки: в Перми, в Пермском крае

Опубликовано: 22.05.2019 в 12:27 в рубрике - Вести Пермь

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