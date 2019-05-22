Жестокие кадры. Подростки избили сверстника-инвалида

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее жестокое избиение подростка. На кадрах любительской съемки зафиксировано, как к нему в комнату врывается несколько молодых людей и девушка, один из них наносит несколько ударов прямо на кровати. По имеющейся информации, у пострадавшего есть инвалидность.

Дальше подростка стащили с кровати на пол и продолжили избивать там. За кадром слышно, как его обвиняют в обмане и заставляют извиниться. Эту запись прокомментировали в краевой полиции. Выяснилось, что драка произошла еще в августе прошлого года в Мотовилихинском районе. Сейчас, после появления ролика в Интернете, началась проверка.

Татьяна Авдюкова, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю: "В ходе проверки предварительно установлено, что данный инцидент произошел в августе 2018 года в Мотовилихинском районе г. Перми. Личности всех участников установлены. Ранее в органы внутренних дел заявлений и сообщений не поступало".