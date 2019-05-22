«Шашлык, ты куда бежишь?»

В Интернете появилось видео, зафиксировавшее, как дикий кабан весьма неспешно гуляет прямо среди торговых рядов на рынке в Мотовилихинском районе Перми, на площади Восстания. Его снимают многочисленные прохожие, а автомобили притормаживают, чтобы уступить дорогу. Люди пишут, что чуть раньше зверя наблюдали на Гайве. Откуда он взялся - пока неизвестно. Либо пришел из леса, либо живет у кого-то дома, и сейчас сбежал на волю в поисках пропитания. Рискуя, правда, что может стать им сам.