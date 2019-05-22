Могилы затопило: на Северном кладбище обустраивают дренажную систему

На Северном кладбище Перми начали обустраивать дренажную систему. Из-за ее полного износа затопило часть могил и памятников. Более того, под угрозой оказались новые захоронения, а вода с погоста потекла в ближайший садоводческий кооператив.

Из-за дождей свежевыкопанные могилы заполняются водой. Так что копать стараются непосредственно перед захоронением, только так можно обеспечить относительно сухой грунт. Больше всего от подтопления пострадала старая часть кладбища.

Главный пермский погост сейчас похож на болото. Добраться до некоторых могил, не замочив ног, физически невозможно. А резиновые сапоги становятся неотъемлемой частью похоронной процессии.

Изучив документы, специалисты гидрологи пришли к выводу, что причиной подтопления стали ошибки в проектировании погоста. Изначально не рассчитали необходимый объем дренажа. А для подземных вод ситуация не опасна, вода на кладбище исключительно поверхностная.

Дмитрий Клименко, инженер-гидролог: "Какого-то загрязнения скважин, я думаю, не будет, а если у кого-то есть колодцы, то они и так загрязнены, потому что колодцы - это верховодка так называемая".

Работы по обустройству дренажа на Северном только начались. Первые сложности у строителей как раз из-за слишком сырого грунта. Весь проект предусматривает реконструкцию дренажных систем на всей территории кладбища. Городские власти обещают, что подтоплений больше не будет, даже в самых низких местах.

Матвей Чувашов, главный инженер МКУ Пермблагоустройство: "Система проектирования отвода воды была разработана с учетом захвата этой территории, чтобы можно было максимально быстро отводить воду".

А пока дренажная система еще строится, православным стоит рассчитывать на хорошую погоду. Троицу в этом году празднуют только 16 июня, к этому временем летнее солнце с подтоплением вполне может справиться.