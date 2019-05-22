Пробки уменьшатся: на ул. Луначарского стартовал заключительный этап ремонта

Приятная весть для всех водителей Перми. Ремонт теплосетей на улице Луначарского должны завершить к 12 июня. В районе ее пересечения с Попова движение откроют уже к концу недели. Об этом заявил мэр города. Он на месте проконтролировал все работы. Что сделано, а что еще предстоит?

Несколько участков Луначарского в ремонте. Как идет ход работ, проверил глава города Дмитрий Самойлов. Здесь, в районе перекрестка с Попова, новые коммуникации проложены, теперь осталось привести все в первозданный вид, уложив асфальт.

В этом году тепловики приступили к сезонным работам на сетях раньше, чем в прошлом, уже в апреле. Луначарского - один из крупных объектов в центре города, и такие работы без ограничения движения не провести.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Благодарю жителей нашего города за мудрость и терпение, но тем не менее, требую от всех, чтобы работы выполнялись в срок, а лучше досрочно, и с должным качеством".

В первую очередь это ощущают те, кто за рулем. Так что, учитывая ситуацию, Дмитрий Самойлов распорядился открыть для транспорта Пермский Арбат.

Улица Пермская сменила свой статус, сейчас на участке от Компроса до Газеты Звезда открыта одна полоса для движения автомобилей в сторону Мотовилихи, а в перспективе этот участок должен стать двухполосным для автомобильного движения.

Пусть не в полной мере, но этот шаг всё-таки сократил время, которое требуется пермякам при поездках из центра в Мотовилиху и обратно.

Вообще если говорить про центр города, то речь идет о нескольких точках, где требуется укладка тепломагистралей - Газеты Звезда, Глеба Успенского, Куйбышева и Луначарского.

Антон Трифонов, директор филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»: "В эти выходные нам предстоит переход Комсомольского проспекта, под землёй, мы будем перекрывать одну сторону, и максимальными темпами, в течение одной ночи протолкнём трубы".

Вообще, как сообщили в Пермской сетевой компании, этим летом предстоит переложить почти 30 километров коммуникаций, в разных уголках краевого центра. Что касается улицы Луначарского - все работы планируют завершить ко Дню города, 12 июня.