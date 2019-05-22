В Перми состоялся открытый турнир по дзюдо
В Перми состоялся открытый турнир по дзюдо для спортсменов 10-12 лет. Его организовали спортивные школы олимпийского резерва «Темп» и «Мотовилиха» Как все прошло, запечатлела Мария Белостоцкая.
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В Перми состоялся открытый турнир по дзюдо для спортсменов 10-12 лет. Его организовали спортивные школы олимпийского резерва «Темп» и «Мотовилиха» Как все прошло, запечатлела Мария Белостоцкая.
|22.05.2019 в 10:12
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В Перми состоялся открытый турнир по дзюдо
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