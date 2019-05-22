На «Сибур-Химпром» будут производить экологичный и прочный пластификатор
Сразу после посещения Березников вице-премьер Дмитрий Козак принял участие в торжественном запуске нового производства на пермском предприятии "Сибур-Химпром". Теперь здесь будут делать диоктилтерефталат. Это экологичный и прочный пластификатор, который используется при изготовлении кровли, линолеума, обоев и кабеля. Инвестиции в проект составили почти 7 млрд рублей. Большая стройка велась в рамках специнвестконтракта с Пермским краем. Такая площадка третья в Европе. Для России это очередной проект по импортозамещению в нефтехимической отрасли. Сегодня дефицит рынка пластификаторов в стране составляет около 60 тысяч тонн в год. Планируемый же объем производства в Перми – сто тысяч тонн, поэтому речь не только о замещении импортных аналогов, но и о поставках на экспорт.
Дмитрий Козак, заместитель председателя Правительства РФ: "Мы будем поддерживать такие начинания и новые проекты. Национальный проект международной кооперации, который нацелен, прежде всего, на повышение конкурентоспособности российской продукции, на внедрение новых технологий".
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