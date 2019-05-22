Вице-премьер Дмитрий Козак: «Главное, чтобы люди жили не в страхе»

В Перми завершился рабочий визит заместителя председателя правительства России Дмитрий Козака. Вице-премьер посетил Березники.

Масштабы строительства на правобережье Березников заместитель председателя правительства Дмитрий Козак оценил из иллюминатора вертолёта ещё на подлёте.

Для переселения людей из зоны техногенной аварии построено 12 домов первой очереди, продолжается возведение ещё 17. Так, в одной из новостроек вице-премьера детально познакомили с особенностями жилого комплекса «Любимов»

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В целом по домам не просто, но идём, вопросы связаны с отделкой, но поскольку строит госкорпорация, людям гарантируем, что всё недоделки, которые сейчас есть и которые будут выявляться, все будем доделывать".

Из 14 тысяч человек, оказавшихся в пределах сейсмически активной территории, сюда переехали около 4300. Ольга Калинина сменила прописку два года назад.

Ольга Калинина: "Хорошо было бы сделать центральную дорогу, по которой все ездят в город на работу".

Дорожный вопрос должны решить в ближайшую двухлетку, за это время появятся школа с бассейном и ФОК.

Одно дело строить дома, другое - социальную инфраструктуру, ей в ЖК «Любимов» уделено особое внимание, два детских сада на 240 и 260 мест уже работают, скоро откроется третий.

Дмитрию Козаку рассказали и о крупных инвестиционных проектах города, где сосредоточена пятая часть всей промышленности края. За последние два года здесь создано почти 1,5 новых рабочих мест, 500 модернизировано.

На рабочем совещании Дмитрий Козак заявил, что работа Правительственной комиссии по ликвидации негативных последствий техногенной аварии в Березниках будет продолжена.

Дмитрий Козак, заместитель председателя Правительства РФ: "Все идёт по плану, мониторим, в этом году ещё 15 домов признаны непригодными, но уже есть задел для строительства жилья. Главное, чтобы люди жили не в страхе, и четко видели перспективы, на это направлены наши усилия".

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что все эти инвестпроекты придадут импульс для развития территории на десятилетия вперёд, поэтому так важен стратегический план по развитию Верхнекамского узла: направления Соликамск - Пермь-Сортировочная, а также строительство Северного железнодорожного обхода столицы региона с новым мостом через Каму.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Приезд Дмитрия Николаевича в равной степени важен и для решения первой задачи, потому что мы получили поддержку по ряду вопросов, которые без правительства не решить, и в равной части для второй, потому что для развития рудной базы, реализации инвестпроектов, это гигантские инвестиции, для них важны прогнозируемые понятные условия".

По итогам совещания Дмитрий Козак дал поручения профильным министерствам по оказанию дополнительной финансовой поддержки Пермскому краю. На расселение людей из домов, расположенных в зоне техногенной аварии, которые изначально не были запланированы, планируется направить 1 млрд рублей из трех источников – федерального, регионального и бюджета «Уралкалия».