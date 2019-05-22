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Выпавшего из окна малыша удалось спасти
В краевой детской клинической больнице прокомментировали состояние годовалого ребенка, который выпал из окна дома на улице Холмогорской в Перми. К счастью, малыша удалось спасти. Сейчас его перевели из реанимации в общую палату.
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«Вести Пермь» - вечерний выпуск 21.05.19
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