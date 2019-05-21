«Вести Пермь» - вечерний выпуск 21.05.19

Вечерний выпуск программы «Вести Пермь» - главные информационные итоги сегодняшнего дня. Основные темы:



- Насыщенный график. Пермь и Березники сегодня с рабочим визитом посетил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.



- Жуткие кадры. Толпа подростков напала и избила сверстника-инвалида. Что уже удалось выяснить полиции?

- На перекопанной улице Луначарского начался заключительный этап ремонта. Когда обещают открыть движение?



- Погост превратился в болото. На подтопленном Северном кладбище Перми сегодня начали обустраивать дренажную систему.



- Неспешной походкой. На рынке в Мотовилихе гуляет дикий кабан.