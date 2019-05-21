«Вести Пермь» - вечерний выпуск 21.05.19
Вечерний выпуск программы «Вести Пермь» - главные информационные итоги сегодняшнего дня. Основные темы:
- Насыщенный график. Пермь и Березники сегодня с рабочим визитом посетил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
- Жуткие кадры. Толпа подростков напала и избила сверстника-инвалида. Что уже удалось выяснить полиции?
- На перекопанной улице Луначарского начался заключительный этап ремонта. Когда обещают открыть движение?
- Погост превратился в болото. На подтопленном Северном кладбище Перми сегодня начали обустраивать дренажную систему.
- Неспешной походкой. На рынке в Мотовилихе гуляет дикий кабан.
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