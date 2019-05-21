На заводе «Сибур-Химпром» открыли новое производство
В Пермский край с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Он уже побывал в Березниках, где посмотрел дома, которые строят для переселения жителей из аварийной зоны на калийном руднике. Вице-премьер принял участие в открытии нового производства на заводе "Сибур-Химпром" в Перми - пластификатора диоктилтерефталата (ДОТФ). Участие в мероприятии приняли также губернатор Пермского края Максим Решетников, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и заместитель министра энергетики Павел Сорокин, руководители региона и компании. Подробности у Ларисы Стрельниковой.
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