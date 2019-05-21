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В Закамске обстреляли 20-й автобус
Пассажиры 20 автобусного маршрута в Закамске сообщили, что транспорт кто-то обстрелял из пневматического оружия. Об этом пишет информационный портал "59.ру". Обошлось без пострадавших, люди отделались сильным испугом.
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