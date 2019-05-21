В Перми стартовал чемпионат ФСИН по мини-футболу

В Перми состоялось торжественное открытие чемпионата по мини- футболу среди образовательных организаций ФСИН России. Под развевающиеся флаги на стадион «Динамо» вышли представители институтских команд Рязани, Вологды, Самары, Владимира, Кузбасса, Воронежа и Перми. Все сборные провели специальные тренировочные сборы и приехали в столицу Пермского края за самыми высокими результатами.

В течение четырех дней команды сыграют по круговой системе: друг с другом, победителя определят по наибольшему количеству побед. Вход на стадион «Динамо» для болельщиков свободный.