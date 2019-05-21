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Ещё раз про Счастье

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Счастье

Пермякам не дает покоя подтопленный Камой арт-объект "Счастье не за горами". В минувшие выходные по воде, которая сейчас покрывает часть набережной, прошлись каякеры, собрав массу зрителей. А сейчас мальчишки на самокатах решили проверить глубину. Судя по всему, она не велика. Снимками экспедиции юных экстремалов сегодня поделился пользователь соцсетей Евгений Зубов. Автор отмечает, что ребята быстро бросили свое занятие, так как вода очень холодная, а на улице всего плюс 10 градусов.

не загораживать

А эта фотография сделана автором, пожелавшим остаться неизвестным, в районе пермского центрального рынка. Тоже про Счастье, но с просьбой не загораживать его. Анонимные стрит-арт-художники ловко дописали предупреждение, оставленное на воротах. Пользователи сети весьма положительно оценили такое мелкое хулиганство. Как к нему отнеслись хозяева объекта, неизвестно. По крайней мере, закрашивать добавленную надпись пока никто не торопится.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 21.05.2019 в 16:55 в рубрике - Вести Пермь

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