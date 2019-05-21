Полеты отменяются?
На официальном сайте лоукостера "Победа" исчезла возможность забронировать и купить билет на один из рейсов - из Перми в турецкую Анталью. Программа полетов анонсировалась ранее и должна была стартовать 1 июня. Летать предполагалось все лето, до конца сентября по вторникам и субботам. Многие пермяки успели купить билеты. А сейчас онлайн сервис показывает, что мест больше нет.
Официального сообщения по этому поводу на сайте "Победы" нет, но наши коллеги из интернет-портала 59.ру со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщают, что полеты отменены совсем. Купившим билеты будут предложены иные варианты или же вернут деньги. По тем же данным, в "Победе" скорректировали расписание с учетом спроса и предпочтений клиентов. В пермском аэропорту сообщений по данной теме нет.
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