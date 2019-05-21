Из Перми в долгий путь отправился крестный ход
Из Перми в долгий путь отправился крестный ход "В честь всех Святых в Пермской митрополии просиявших". Его уже можно назвать традиционным, так как традиция проведения заведена еще в 2015 году. Верующие пройдут по кольцевому маршруту через север Кунгурского района, затем побывают в Кишертском, оттуда направятся по юго-восточным и южным районам Прикамья, и через Осу вернутся вновь в Пермь, в Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Бахаревке, откуда сегодня и начался крестный ход. Финиш намечен на 14 июня.
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