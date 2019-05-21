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В Березниках обсуждают последствия техногенной аварии на калийном руднике

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Любимов

В Пермский край в рамках рабочей поездки прибыл вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак. Сейчас начинается его визит в Березники, где будут обсуждаться вопросы, касающиеся сферы последствий техногенной аварии на калийном руднике.

 

Необходимость продолжения совместной работы региональных и федеральных властей связана с мероприятиями по переселению около 14 тысяч березниковцев из зоны техногенной аварии.

Продолжаются масштабные работы в микрорайоне Любимов на правобережье Березников. Здесь уже сданы в эксплуатацию 12 домов первой очереди. Продолжается строительство еще 17 домов, дорожно-транспортной инфраструктуры микрорайона, социальных объектов. Вопрос переселения березниковцев из зоны техногенной аварии на контроле у Президента и Правительства РФ, и краевые власти совместно с федеральными и муниципальными властями продолжают плотно заниматься этой темой. Важно, что краю удалось сохранить работу Правительственной комиссии по ликвидации негативных последствий техногенной аварии в Березниках, Дмитрий Козак поддержал эту инициативу. Вопрос переселения березниковцев будет на контроле до тех пор, пока люди, которые проживают сегодня в зоне риска, не переедут в безопасное жилье.

 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 21.05.2019 в 15:33 в рубрике - Вести Пермь

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