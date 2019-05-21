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Юмор в коротких штанишках
В Перми проходит финал КВН среди самых маленьких шутников и юмористов - воспитанников детских садов. Всего несколько команд вышли на финишнюю прямую.
Малыши еще не ходят в школу, но уже отлично умеют шутить. Пять лучших команд Перми собрались на финал в центре "Родина", чтобы побороться за победу - звание самых веселых и находчивых.
Ребятам предстоит выполнить несколько творческих заданий: видеоролик об одном дне из жизни садика, блиц-опрос, мюзикл.
У жюри критериев немало - они оценивают логическое мышление, творчество, умение работать в команде, индивидуальность и театральность. Выбор сделать сложно, ведь все ребята талантливые. Памятные награды получат три команды.
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