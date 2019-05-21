Дягилевский фестиваль открыли под стук печатных машинок

В Перми стартовал Дягилевский фестиваль 2019. Всего за 11 дней его проведения пройдет 35 различных концертов, а число событий так называемого фестивального клуба, распланированных в основном в пространстве завода Шпагина, равно двум сотням.

Девятая симфония Густава Малера открыла в Перми 13-й международный Дягилевский фестиваль. Для её исполнения оркестр "MusicAeterna" собрался в полном составе плюс приглашённые лучшие музыканты со всего мира. Помимо этой симфонии маэстро включил в программу 20-минутное современное произведение Малин Бонга, для его исполнения музыкантам ударной группы потребовались печатные машинки.

В этом году фестиваль проходит в 13-й раз. Пермяков и гостей со всего мира ждут 35 событий Основной программы, около 200 событий в программе Фестивального клуба, более 35 событий образовательной программы - на 11 дней Пермь погрузится в настоящий фестивальный водоворот. Акцент основной программы в этом году сделан на концертной составляющей.

Мероприятий в этом году настолько много, что они в этот раз стартовали задолго до официального открытия.

В частной филармонии "Триумф" зрители увидели оперу-притчу "Периодическая система". Спектакль создан по мотивам одноимённой книги Примо Леви. Эта книга рассказывает о взаимоотношениях главного героя и руководителя химической лаборатории в Освенциме. Кроме того в этом спектакле представлен авторский музыкальный инструмент Сергея Филатова Дуофлоктис.

Параллельно с оперой-притчей на заводе имени Шпагина статовала детская образовательная программа. Для младших школьников здесь проходили экскурсии, которые посещать можно будет в течение всего Дягилевского фестиваля.

21 мая зрителей ждут два концерта пианиста Вадима Холоденко и концерт Алексея Любимова. На зваоде имени Шпагина в 10 часов вечера пройдет перформанс в трёх частях.