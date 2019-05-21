Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Работы на ул. Луначарского планируют завершить к Дню города

Дягилевский фестиваль открыли под стук печатных машинок

смотреть видео

оркестр

В Перми стартовал Дягилевский фестиваль 2019. Всего за 11 дней его проведения пройдет 35 различных концертов, а число событий так называемого фестивального клуба, распланированных в основном в пространстве завода Шпагина, равно двум сотням. 

 

Девятая симфония Густава Малера открыла в Перми 13-й международный Дягилевский фестиваль. Для её исполнения оркестр "MusicAeterna" собрался в полном составе плюс приглашённые лучшие музыканты со всего мира. Помимо этой симфонии маэстро включил в программу 20-минутное современное произведение Малин Бонга, для его исполнения музыкантам ударной группы потребовались печатные машинки.

печатная машинка

 

В этом году фестиваль проходит в 13-й раз. Пермяков и гостей со всего мира ждут 35 событий Основной программы, около 200 событий в программе Фестивального клуба, более 35 событий образовательной программы - на 11 дней Пермь погрузится в настоящий фестивальный водоворот. Акцент основной программы в этом году сделан на концертной составляющей.

 

 Мероприятий в этом году настолько много, что они в этот раз стартовали задолго до официального открытия.

спектакль

 

 В частной филармонии "Триумф"  зрители увидели оперу-притчу "Периодическая система". Спектакль создан по мотивам одноимённой книги Примо Леви. Эта книга рассказывает о взаимоотношениях главного героя и руководителя химической лаборатории в Освенциме. Кроме того в этом спектакле представлен авторский музыкальный инструмент Сергея Филатова Дуофлоктис.

 

 Параллельно с оперой-притчей на заводе имени Шпагина статовала детская образовательная программа. Для младших школьников здесь проходили экскурсии, которые посещать можно будет в течение всего Дягилевского фестиваля.

 

21 мая зрителей ждут два концерта пианиста Вадима Холоденко и концерт Алексея Любимова. На зваоде имени Шпагина в 10 часов вечера пройдет перформанс в трёх частях.

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 21.05.2019 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Работы на ул. Луначарского планируют завершить к Дню города

Пермский край с рабочим визитом посетит Дмитрий Козак

В поселке Уральский горел многоквартирный дом

Пермские старшеклассники на пороге ЕГЭ

Пермяки жалуются на недостаточно горячую воду

Арт-объект «Счастье не за горами» набирает популярность

Дачнику в копилку: как уберечь от заморозков цветущие деревья

Объявлен сбор средств на лечение спасенных из огня лошадей

Экс-депутата признали виновным в мошенничестве и хищении 215 миллионов рублей

На ремонт дорог выделено 5 миллиардов 153 миллиона


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Работы на ул. Луначарского планируют завершить к Дню города

Обратите внимание

в Перми

Дягилевский фестиваль открыли под стук печатных машинок

На открытии фестиваля прозвучала 9-я симфония Малера и современное произведение Малин Бонга.
21.05.2019 в 14:35

Метки: в Перми, Общество, Культура

Пианистка Полина Осетинская в эфире радио «Маяк Пермь»

Начало программы сегодня в 17:00
21.05.2019 в 14:27

Метки: в Перми, Радио

Работы на ул. Луначарского планируют завершить к Дню города

Глава Перми проконтролировал и обсудил с ведущими раскопки сетевиками графики работ.
21.05.2019 в 14:12

Метки: в Перми, Общество

Пермский край с рабочим визитом посетит Дмитрий Козак

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак проведет ряд совещаний в Перми и Березниках.
21.05.2019 в 13:03

Метки: В России, в Перми, Власть

Пермские старшеклассники на пороге ЕГЭ

Сдать ЕГЭ готовятся 13 тысяч учащихся, из них 11,5 тысяч - выпускники этого года.
21.05.2019 в 11:55

Метки: в Перми, Образование

В России

Пермский край с рабочим визитом посетит Дмитрий Козак

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак проведет ряд совещаний в Перми и Березниках.
21.05.2019 в 13:03

Метки: В России, в Перми, Власть

«Российский Азимут» собрал ориентировщиков Прикамья

В Пермском крае к большим российским соревнованиям присоединились около 5 тысяч человек.
20.05.2019 в 17:59

Метки: в Перми, В России, Спорт

В Перми подвели итоги Российской студенческой весны

Главная награда фестиваля «Российская студенческая весна» отправилась в Татарстан.
20.05.2019 в 17:35

Метки: в Перми, В России, Образование

С картой на старт!

Один из трёх самых массовых забегов страны - «Российский азимут» - состоялся в 74 регионах. Прикамье не стало исключением.
20.05.2019 в 15:03

Метки: в Перми, Спорт, В России

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной для прохождения диспансеризации

Соответствующие поправки в законодательство готовит Минтруд России.
20.05.2019 в 11:13

Метки: в Перми, В России, Здоровье

Лента новостей RSS каналы

Дягилевский фестиваль открыли под стук печатных машинокДягилевский фестиваль открыли под стук печатных машинок

Пианистка Полина Осетинская в эфире радио «Маяк Пермь»Пианистка Полина Осетинская в эфире радио «Маяк Пермь»

Работы на ул. Луначарского планируют завершить к Дню городаРаботы на ул. Луначарского планируют завершить к Дню города

Под Соликамском столкнулись два автобусаПод Соликамском столкнулись два автобуса

Пермский край с рабочим визитом посетит Дмитрий КозакПермский край с рабочим визитом посетит Дмитрий Козак

В поселке Уральский горел многоквартирный домВ поселке Уральский горел многоквартирный дом

В Перми планируется обновить остановки общественного транспортаВ Перми планируется обновить остановки общественного транспорта

Пермские старшеклассники на пороге ЕГЭПермские старшеклассники на пороге ЕГЭ

Пермяки жалуются на недостаточно горячую водуПермяки жалуются на недостаточно горячую воду

Арт-объект «Счастье не за горами» набирает популярностьАрт-объект «Счастье не за горами» набирает популярность

Возле пермской мэрии заметили Человека-паукаВозле пермской мэрии заметили Человека-паука

Дачнику в копилку: как уберечь от заморозков цветущие деревьяДачнику в копилку: как уберечь от заморозков цветущие деревья

От клещей уже пострадало более 2700 жителей ПрикамьяОт клещей уже пострадало более 2700 жителей Прикамья

Объявлен сбор средств на лечение спасенных из огня лошадейОбъявлен сбор средств на лечение спасенных из огня лошадей

Авиакомпания «Победа» отменила прямые рейсы из Перми в АнтальюАвиакомпания «Победа» отменила прямые рейсы из Перми в Анталью

Экс-депутата признали виновным в мошенничестве и хищении 215 миллионов рублейЭкс-депутата признали виновным в мошенничестве и хищении 215 миллионов рублей

На ремонт дорог выделено 5 миллиардов 153 миллионаНа ремонт дорог выделено 5 миллиардов 153 миллиона

Теодор Курентзис: «Мы создаем атмосферу, где люди могут открыться»Теодор Курентзис: «Мы создаем атмосферу, где люди могут открыться»

В Перми начинается массовое проведение кадастровых работВ Перми начинается массовое проведение кадастровых работ

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 20.05.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 20.05.19

Бегу все возрасты покорныБегу все возрасты покорны

Дягилевский фестиваль. Прямое включениеДягилевский фестиваль. Прямое включение

«Российский Азимут» собрал ориентировщиков Прикамья«Российский Азимут» собрал ориентировщиков Прикамья

Житель Прикамья поджег дом, где находилась женщина с двумя детьмиЖитель Прикамья поджег дом, где находилась женщина с двумя детьми

Бытовой экстрим: в Перми стартовал сезон кастрюль и тазиковБытовой экстрим: в Перми стартовал сезон кастрюль и тазиков

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную