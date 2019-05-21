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Работы на ул. Луначарского планируют завершить к Дню города
Глава Перми Дмитрий Самойлов инициировал встречу с представителями сетевых компаний, ведущих в центре краевой столицы раскопки. Беседа состоялась не в кабинете, а непосредственно на месте проведения работ. Известно, что в мэрии пытаются максимально сгладить транспортные неудобства, связанные с раскопками сетевиков.
Глава Перми побывал на участке ул. Луначарского от Компроса до ул. Газеты Звезда, проконтролировал и обсудил с сетевиками графики работ, а также обратил внимание на необходимость проведения так называемой обратной отсыпки, чтобы дорожное полотно было полностью восстановлено. Работы планируется завершить к Дню города.
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