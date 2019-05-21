Пермский край с рабочим визитом посетит Дмитрий Козак
Пермский край с рабочим визитом сегодня посетит заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. В Березниках состоится ряд совещаний и встреч, посвященных проблеме техногенной аварии на калийном руднике и в первую очередь вопросу устранения ее негативных последствий.
Во второй половине дня вице-премьер приедет в Пермь, где посетит ряд предприятий. Здесь обозначенная тема - промышленная кооперация и ее успехи в Пермском крае.
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