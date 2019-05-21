В поселке Уральский горел многоквартирный дом

В поселке Уральский Нытвенского района рано утром произошел серьезный пожар в жилом многоквартирном доме. Вот что сообщают в региональном центре МЧС.

Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В половине пятого утра поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в жилом доме по ул. Набережная поселка Уральский Нытвенского района. Жильцы эвакуировались, никто не пострадал. Прибывшие подразделения пожарной охраны в составе 27 человек и 10 единиц техники ликвидировали пожар. На месте работают органы дознания, МЧС и специалисты спытательной пожарной лаборатории для установления причины пожара".

Очаг вогзгорания находился в угловой квартире на верхнем этаже дома. К приезду пожарных пламя успело так разгореться, что объяло всю кровлю. Все квартиры сверху пострадали. Как пишут очевидцы, крыши у дома, как и потолков в квартире, больше нет.