Дачнику в копилку: как уберечь от заморозков цветущие деревья

В МЧС предупредили: в Пермском крае возможны заморозки до минус трех градусов. Более того, в некоторых районах может выпасть снег. Похолодание продлится до конца этой недели. Как спасать рассаду и какие культуры лучше пока не испытывать на прочность?

Жара ушла, температура понизилась. Тут, как в пословице - семь раз отмерь, один отрежь, это к тому, что с посадками иногда лучше не торопиться - например, настурции и бархатцы, растения достаточно теплолюбивые и минус могут не перенести, так что прогнозы синоптиков, наверное, лучше не скидывать со счетов.

Начало и конец недели - холодные, середина более-менее комфортная, но арктического вторжения Прикамью не избежать, и в некоторых районах края можно ждать даже снегопада.

Андрей Шихов, сотрудник ГИС-центра ПГНИУ: "Сколько всё это продлится, уже сейчас можно с высокой степенью уверенности говорить, что до 26 мая, потом нас может ждать значительное потепление".

Но это потом. А если садово-огородный сезон уже начат, лучше прислушаться и к советам людей знающих - их дают в аграрно-технологическом университете. Посадки на открытом грунте и даже в теплице можно защитить простым и проверенным способом - укрыть. Материал для этого имеется разной плотности. Чем плотнее укрывной материал, тем больше тепла он может сохранять.

А лучше, например, с огурцами, помидорами, кабачками, тыквами и кукурузой повременить, так надёжней будет. Другой вопрос - деревья. Яблони укрыть будет проблематично, а заморозки им тоже не на пользу, тут поможет раствор - простой в приготовлении.

Марина Мельникова, директор учебно-научного центра «Липогорье» ПГАТУ: "Надо взять десять грамм борной кислоты и развести в десяти литрах воды, точно так же вот в этой же ёмкости развести десять грамм мочевины и опрыскать с помощью обычного опрыскивателя".

Советы простые, но действенные, говорят специалисты, а главное, всё-таки не спешить - холода обещают недолгие, и вряд ли заморозки вернутся вновь. Так что неделю подождать - и начинать огородный сезон по полной.