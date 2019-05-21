Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Объявлен сбор средств на лечение спасенных из огня лошадей

Дачнику в копилку: как уберечь от заморозков цветущие деревья

смотреть видео

цветут деревья

В МЧС предупредили: в  Пермском крае возможны заморозки до минус трех градусов. Более того, в некоторых районах может выпасть снег. Похолодание продлится до конца этой недели. Как спасать рассаду и какие культуры лучше пока не испытывать на прочность?

Жара ушла, температура понизилась. Тут, как в пословице - семь раз отмерь, один отрежь, это к тому, что с посадками иногда лучше не торопиться - например, настурции и бархатцы, растения достаточно теплолюбивые и минус могут не перенести, так что прогнозы синоптиков, наверное, лучше не скидывать со счетов.

Начало и конец недели - холодные, середина более-менее комфортная, но арктического вторжения Прикамью не избежать, и в некоторых районах края можно ждать даже снегопада.

Андрей Шихов, сотрудник ГИС-центра ПГНИУ: "Сколько всё это продлится, уже сейчас можно с высокой степенью уверенности говорить, что до 26 мая, потом нас может ждать значительное потепление".

Но это потом. А если садово-огородный сезон уже начат, лучше прислушаться и к советам людей знающих - их дают в аграрно-технологическом университете. Посадки на открытом грунте и даже в теплице можно защитить простым и проверенным способом - укрыть. Материал для этого имеется разной плотности. Чем плотнее укрывной материал, тем больше тепла он может сохранять.

рассада

А лучше, например, с огурцами, помидорами, кабачками, тыквами и кукурузой повременить, так надёжней будет. Другой вопрос - деревья. Яблони укрыть будет проблематично, а заморозки им тоже не на пользу, тут поможет раствор - простой в приготовлении.

Марина Мельникова, директор учебно-научного центра «Липогорье» ПГАТУ: "Надо взять десять грамм борной кислоты и развести в десяти литрах воды, точно так же вот в этой же ёмкости развести десять грамм мочевины и опрыскать с помощью обычного опрыскивателя".

Советы простые, но действенные, говорят специалисты, а главное, всё-таки не спешить - холода обещают недолгие, и вряд ли заморозки вернутся вновь. Так что неделю подождать - и начинать огородный сезон по полной.

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 21.05.2019 в 10:37 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Объявлен сбор средств на лечение спасенных из огня лошадей

Экс-депутата признали виновным в мошенничестве и хищении 215 миллионов рублей

На ремонт дорог выделено 5 миллиардов 153 миллиона

Теодор Курентзис: «Мы создаем атмосферу, где люди могут открыться»

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 20.05.19

Бегу все возрасты покорны

Дягилевский фестиваль. Прямое включение

«Российский Азимут» собрал ориентировщиков Прикамья

В Перми подвели итоги Российской студенческой весны

Пермский край. Неделя за 159 секунд


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Объявлен сбор средств на лечение спасенных из огня лошадей

Обратите внимание

в Перми

Возле пермской мэрии заметили Человека-паука

Пользователи соцсетей предположили, что он шел в администрацию города за заданием
21.05.2019 в 10:54

Метки: в Перми, Общество

Дачнику в копилку: как уберечь от заморозков цветущие деревья

Похолодание продлится до конца недели. Как спасать рассаду и деревья в цвету?
21.05.2019 в 10:37

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Объявлен сбор средств на лечение спасенных из огня лошадей

Сильный пожар случился в конном клубе Кавалерия на Гайве. Пламя тушили 6 часов. Три лошади и два ослика сгорели заживо.
21.05.2019 в 10:17

Метки: в Перми, Общество

Авиакомпания «Победа» отменила прямые рейсы из Перми в Анталью

Взамен, авиакомпания расширила полетную программу по другим направлениям
21.05.2019 в 10:13

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Экс-депутата признали виновным в мошенничестве и хищении 215 миллионов рублей

Владимир Нелюбин свою вину полностью отрицает.
21.05.2019 в 09:53

Метки: в Перми, Преступления

В России

«Российский Азимут» собрал ориентировщиков Прикамья

В Пермском крае к большим российским соревнованиям присоединились около 5 тысяч человек.
20.05.2019 в 17:59

Метки: в Перми, В России, Спорт

В Перми подвели итоги Российской студенческой весны

Главная награда фестиваля «Российская студенческая весна» отправилась в Татарстан.
20.05.2019 в 17:35

Метки: в Перми, В России, Образование

С картой на старт!

Один из трёх самых массовых забегов страны - «Российский азимут» - состоялся в 74 регионах. Прикамье не стало исключением.
20.05.2019 в 15:03

Метки: в Перми, Спорт, В России

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной для прохождения диспансеризации

Соответствующие поправки в законодательство готовит Минтруд России.
20.05.2019 в 11:13

Метки: в Перми, В России, Здоровье

«Газпром» готов к сотрудничеству с пермскими предприятиями

О сотрудничестве местных предприятий ОДК и энергетических компаний говорили в ходе совещания, на котором были представлены последние пермские разработки.
20.05.2019 в 09:57

Метки: в Перми, В России, Наука и техника, Экономика

Лента новостей RSS каналы

Возле пермской мэрии заметили Человека-паукаВозле пермской мэрии заметили Человека-паука

Дачнику в копилку: как уберечь от заморозков цветущие деревьяДачнику в копилку: как уберечь от заморозков цветущие деревья

От клещей уже пострадало более 2700 жителей ПрикамьяОт клещей уже пострадало более 2700 жителей Прикамья

Объявлен сбор средств на лечение спасенных из огня лошадейОбъявлен сбор средств на лечение спасенных из огня лошадей

Авиакомпания «Победа» отменила прямые рейсы из Перми в АнтальюАвиакомпания «Победа» отменила прямые рейсы из Перми в Анталью

Экс-депутата признали виновным в мошенничестве и хищении 215 миллионов рублейЭкс-депутата признали виновным в мошенничестве и хищении 215 миллионов рублей

На ремонт дорог выделено 5 миллиардов 153 миллионаНа ремонт дорог выделено 5 миллиардов 153 миллиона

Теодор Курентзис: «Мы создаем атмосферу, где люди могут открыться»Теодор Курентзис: «Мы создаем атмосферу, где люди могут открыться»

В Перми начинается массовое проведение кадастровых работВ Перми начинается массовое проведение кадастровых работ

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 20.05.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 20.05.19

Бегу все возрасты покорныБегу все возрасты покорны

Дягилевский фестиваль. Прямое включениеДягилевский фестиваль. Прямое включение

«Российский Азимут» собрал ориентировщиков Прикамья«Российский Азимут» собрал ориентировщиков Прикамья

Житель Прикамья поджег дом, где находилась женщина с двумя детьмиЖитель Прикамья поджег дом, где находилась женщина с двумя детьми

Бытовой экстрим: в Перми стартовал сезон кастрюль и тазиковБытовой экстрим: в Перми стартовал сезон кастрюль и тазиков

В Перми подвели итоги Российской студенческой весныВ Перми подвели итоги Российской студенческой весны

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Спасайте рассаду - возможны заморозкиСпасайте рассаду - возможны заморозки

В ночь на 23 мая на Чусовском мосту вновь будет закрыто движениеВ ночь на 23 мая на Чусовском мосту вновь будет закрыто движение

В Перми стартует Дягилевский фестивальВ Перми стартует Дягилевский фестиваль

В последний звонок - ни капли алкоголяВ последний звонок - ни капли алкоголя

Отомстили спустя 3 года. В Прикамье два брата до смерти избили обидчикаОтомстили спустя 3 года. В Прикамье два брата до смерти избили обидчика

Пермский бизнесмен, спортсмен и политик Владимир Нелюбин должен провести в колонии 6 лет и 3 месяцаПермский бизнесмен, спортсмен и политик Владимир Нелюбин должен провести в колонии 6 лет и 3 месяца

С картой на старт!С картой на старт!

Для борьбы с нелегальными такси запущен новый сервис «Таксомотор Пермского края»Для борьбы с нелегальными такси запущен новый сервис «Таксомотор Пермского края»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную