Арт-объект «Счастье не за горами» набирает популярность

Знаменитый на всю Россию арт-объект "Счастье не за горами" на набережной Камы набирает еще большую популярность после того, как его подтопило. В выходные здесь устроили заплыв пермские каякеры. На лодках с веслами они демонстративно и беззаботно проехали там, где еще совсем недавно можно было ходить по суше ногами. К ним присоединились любители покататься на специальных досках для гребли стоя. Чуть позже на глазах многочисленной публики несколько прохожих исполнили песню.