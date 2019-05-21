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Арт-объект «Счастье не за горами» набирает популярность
Знаменитый на всю Россию арт-объект "Счастье не за горами" на набережной Камы набирает еще большую популярность после того, как его подтопило. В выходные здесь устроили заплыв пермские каякеры. На лодках с веслами они демонстративно и беззаботно проехали там, где еще совсем недавно можно было ходить по суше ногами. К ним присоединились любители покататься на специальных досках для гребли стоя. Чуть позже на глазах многочисленной публики несколько прохожих исполнили песню.
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