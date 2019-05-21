Экс-депутата признали виновным в мошенничестве и хищении 215 миллионов рублей

В Ленинском районном суде огласили приговор по одному из самых громких уголовных дел последнего времени. В мошенничестве и хищении 215 миллионов рублей, а также еще 7 миллионов у вкладчицы, обвинили совладельца рухнувшего "Экопромбанка", известного пермского бизнесмена и бывшего краевого депутата Владимира Нелюбина. Сам он свою вину полностью отрицает. Тем не менее, сегодня его взяли под стражу и заключили на 6 лет и 3 месяца в колонию общего режима. Прокуратура просила 10 лет лишения свободы. Сейчас есть 10 дней для обжалования решения.