На ремонт дорог выделено 5 миллиардов 153 миллиона

Губернатор провёл очередное заседание Совета глав муниципальных районов. Вопросы касались работы сайта "Управляем вместе", здравоохранения, реализации комплекса ГТО и дорог. Заявлено, что в этом году на их ремонт в крае выделено 5 миллиардов 153 миллиона. Деньги эти уже распределены по территориям, но не везде объявлены конкурсы по их распределению. В числе отстающих названы Горнозоводский, Куединский и Большесосновский районы.