Теодор Курентзис: «Мы создаем атмосферу, где люди могут открыться»
В ДК Солдатова начался всемирно известный международный "Дягилевский фестиваль". Главное культурное событие Пермского края будет проходить сразу на семи площадках. Билеты на многие концерты раскупили еще за два месяца, а очередь занимали с ночи. Что происходит сейчас?
На открытии фестиваля оркестр «MusicAeterna» во главе с Теодором Курентзисом сыграл 9-ю симфонию Густава Малера. Это последняя симфония этого композитора. Зал забит до отказа.
Программа фестиваля началась раньше официального открытия. Прошла детская экскурсия на заводе имени Шпагина. Там в этом году расположился фестивальный дом, там будет масса мероприятий, особенно для детей. В частной филармонии «Триумф» состоялась мировая премьера - студенческая опера «Периодическая таблица».
Теодор Курентзис, художественный руководитель международного Дягилевского фестиваля: "Мы создаем платформу и атмосферу, где люди могут открыться, по-другому воспринимать информацию об искусстве".
Пермяков ожидает очень интересная и насыщенная программа.
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