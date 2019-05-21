Теодор Курентзис: «Мы создаем атмосферу, где люди могут открыться»

В ДК Солдатова начался всемирно известный международный "Дягилевский фестиваль". Главное культурное событие Пермского края будет проходить сразу на семи площадках. Билеты на многие концерты раскупили еще за два месяца, а очередь занимали с ночи. Что происходит сейчас?

На открытии фестиваля оркестр «MusicAeterna» во главе с Теодором Курентзисом сыграл 9-ю симфонию Густава Малера. Это последняя симфония этого композитора. Зал забит до отказа.

Программа фестиваля началась раньше официального открытия. Прошла детская экскурсия на заводе имени Шпагина. Там в этом году расположился фестивальный дом, там будет масса мероприятий, особенно для детей. В частной филармонии «Триумф» состоялась мировая премьера - студенческая опера «Периодическая таблица».

Теодор Курентзис, художественный руководитель международного Дягилевского фестиваля: "Мы создаем платформу и атмосферу, где люди могут открыться, по-другому воспринимать информацию об искусстве".

Пермяков ожидает очень интересная и насыщенная программа.