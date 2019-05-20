«Вести Пермь» - вечерний выпуск 20.05.19
Вечерний выпуск программы «Вести Пермь» - главные информационные итоги сегодняшнего дня. Основные темы:
- Атмосфера, где люди могут открыться. В Перми стартовал Дягилевский фестиваль
- «Тепленькая пошла». Что делать, если горячая вода из крана не соответствует нормативу по температуре?
- Опять заморозки. Надолго ли в Прикамье пришло аномальное похолодание и как можно спасти посадки в огороде?
- Счастье над водой. После подтопления пермский арт-объект набирает еще большую популярность.
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