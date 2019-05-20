«Вести Пермь» - вечерний выпуск 20.05.19

Вечерний выпуск программы «Вести Пермь» - главные информационные итоги сегодняшнего дня. Основные темы:

- Атмосфера, где люди могут открыться. В Перми стартовал Дягилевский фестиваль

- «Тепленькая пошла». Что делать, если горячая вода из крана не соответствует нормативу по температуре?

- Опять заморозки. Надолго ли в Прикамье пришло аномальное похолодание и как можно спасти посадки в огороде?

- Счастье над водой. После подтопления пермский арт-объект набирает еще большую популярность.