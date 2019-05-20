Бегу все возрасты покорны
Две тысячи двести человек присоединились в Перми к всероссийскому полумарафону "Забег.РФ". Такие итоги озвучили сегодня. Несмотря на погоду, участники преодолели дистанции в 21, 10,5 и 2 километра. Самому опытному спортсмену - 77 лет, наиболее юному - всего 6. Как все прошло и кто победил - увидела Мария Шилова.
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