Дягилевский фестиваль. Прямое включение
В Перми идут последние приготовления к открытию международного Дягилевского фестиваля. Главное культурное событие Прикамья начнется в ДК имени Солдатова, откроется фестиваль Девятой симфонией Малера. Монументальное и сложное произведение исполнит Фестивальный оркестр, состоящий из музыкантов musicAeterna и приглашенных исполнителей.
Сейчас стартует своеобразный пролог на заводе имени Шпагина. Программа "Дягилевского фестиваля" рассчитана до 30 мая сразу для семи площадок города, что самого интересного планируется в ближайшие дни?
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