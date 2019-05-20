Дягилевский фестиваль. Прямое включение

В Перми идут последние приготовления к открытию международного Дягилевского фестиваля. Главное культурное событие Прикамья начнется в ДК имени Солдатова, откроется фестиваль Девятой симфонией Малера. Монументальное и сложное произведение исполнит Фестивальный оркестр, состоящий из музыкантов musicAeterna и приглашенных исполнителей.

Сейчас стартует своеобразный пролог на заводе имени Шпагина. Программа "Дягилевского фестиваля" рассчитана до 30 мая сразу для семи площадок города, что самого интересного планируется в ближайшие дни?