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← В Перми подвели итоги Российской студенческой весны

«Российский Азимут» собрал ориентировщиков Прикамья

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Российский Азимут

С картой на старт! В выходные пермский парк культуры и отдыха Балатово превратился в полигон для спортивных ориентировщиков Прикамья.

На тропы Черняевского леса уходят командами, семьями и поодиночке. Сложность у всех разная, задача на всех одна: найти контрольные точки, отметить их в путевом листе, и сделать это быстро!

Прикамские ориентировщики-признанные лидеры в этом виде спорта. В сборной страны составляют костяк многочисленные участники пермских клубов «Феникс», «Сокол» «Эдельвейс» в авангарде каждого из 12 забегов. 

Поиску красно- белых призм свой выходной день ориентировщики по всей стране посвящают уже не один десяток лет. По статистике, Российский азимут - лидер среди массовых забегов страны. Норма- более 100 тысяч человек в 74 регионах. В Пермском крае к ним присоединились около 5 тысяч.

Прогулки по тропам Черняевского леса прошли под аккомпанемент изменчивой погоды:  проливной дождь и ветер сменяло краткое солнце. Градус стремился к нулю. Но это незначительные нюансы для охваченных азартом участников. 

В Перми азам ориентирования обучают не только детей. Практические занятия 2-3 раза в неделю взрослым преподаёт Наталья Томилова- заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка мира.

Мария Белостоцкая

Метки: в Перми, В России, Спорт

Опубликовано: 20.05.2019 в 17:59 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми подвели итоги Российской студенческой весны

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