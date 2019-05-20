В Перми подвели итоги Российской студенческой весны

Главная награда фестиваля «Российская студенческая весна» отправилась в Татарстан. Итоги конкурса в выходные подвели в УДС «Молот», здесь же состоялся большой гала-концерт. Российская студенческая весна проходила в Перми с 13 мая, участие в испытаниях приняли три тысячи студентов. Жюри, в состав которого входили артисты театра и кино, режиссёры, журналисты, хореографы и блогеры, отсмотрело около тысячи номеров. На фестивале выбирали лучших в направлениях «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Видео» и «Региональные программы ». Всего было вручено более трёхсот дипломов.

Пермяки отличились в двух направлениях: в «Театральном» приз взял студенческий театр «17-я скрипка», в «Оригинальном жанре» лучшей признали студентку классического университета Валерию Шешукову. Ну а главную награду - Гран-при фестиваля в общем зачёте - завоевала команда Татарстана. Именно она отправится на международную «Студенческую весну стран БРИКС и ШОС».